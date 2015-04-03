أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس تحذر من إندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل فى حال استمرار حصار غزة

Google+ Print
حماس تحذر من إندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل فى حال استمرار حصار غزة حماس تحذر من إندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل فى حال استمرار حصار غزة
حذر عضو المكتب السياسى لحركة حماس محمود الزهار من اندلاع مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلى فى حال استمر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أرسل وسطاء إلى غزة لطلب تثبيت اتفاق التهدئة.

وقال الزهار خلال مقابلة مع قناة "الأقصى" الفضائية مساء الخميس،"إن الاحتلال يعلم أن استمرار الحصار على غزة يعنى مواجهة حتمية قريبة والمقاومة لن تقبل باستمرار هذا الوضع".

وأضاف أن مطلب المقاومة الفلسطينية بإقامة ميناء بحرى فى قطاع غزة هو مطلب منطقى لمنع استمرار ربطنا بالاقتصاد الإسرائيلى ومعابره التى تتحكم بالأوضاع فى القطاع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365