حماس تحذر من إندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل فى حال استمرار حصار غزة

حذر عضو المكتب السياسى لحركة حماس محمود الزهار من اندلاع مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلى فى حال استمر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أرسل وسطاء إلى غزة لطلب تثبيت اتفاق التهدئة.

وقال الزهار خلال مقابلة مع قناة "الأقصى" الفضائية مساء الخميس،"إن الاحتلال يعلم أن استمرار الحصار على غزة يعنى مواجهة حتمية قريبة والمقاومة لن تقبل باستمرار هذا الوضع".

وأضاف أن مطلب المقاومة الفلسطينية بإقامة ميناء بحرى فى قطاع غزة هو مطلب منطقى لمنع استمرار ربطنا بالاقتصاد الإسرائيلى ومعابره التى تتحكم بالأوضاع فى القطاع.

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