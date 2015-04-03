إعداد مشروع قانون لحقوق المتعايشين مع الإيدز بالسودان

يعكف خبراء قانونيون، مع مجموعة من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" فى العاصمة السودانية "الخرطوم"، حاليا على إعداد مسودة مشروع قانون حقوق المتعايشين مع المرض، يضمن لهم تلقى الرعاية الصحية والنفسية وتمتعهم بكافة الحقوق.

وأكد المشاركون فى ورشة العمل التى نظمتها مساء اليوم الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع فيروس الإيدز بالخرطوم،أن مسودة مشروع القانون يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضدهم، ويؤدى إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم، أو استغلالهم بسبب الإصابة، كما حدد عقوبات رادعة لمن ينقل العدوى للآخرين وهو يعلم بإصابته.

وتوصل المشاركون فى ورشة العمل إلى ميثاق لحقوق المتعايشين مع الإيدز التى كفلها لهم الدستور، بجانب بناء شراكات مع قطاعات المجتمع، حتى يستطيع حاملو الفيروس التعايش الإيجابى مع المرض والقيام بدورهم فى المجتمع.

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