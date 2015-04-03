11 فائدة لـ"الكاجو" أهمها الوقاية من السرطان والفشل الكلوى وتقوية القلب

الكاجو يعد من أهم أنواع المكسرات المفيدة لصحة الإنسان وخاصة الكلى، ولذلك يأخذ شكلها، ويحتوى أيضا على العديد من العناصر الهامة.

فوائد الكاجو

>وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الهامة لجسم الإنسان من الكاجو، و منها:

>1- ينصح بتناوله للأشخاص الذين يمارسون الرياضة لبناء العضلات لأنه يساعدهم فى بنائها.

>2- يقوى الأسنان و يحد من تعرضها للتسويس.

>3- يساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم و يحد من ارتفاعه.

>4- يقوى صحة القلب و يحد من حدوث مشاكل به.

>5- يرجع احتواؤه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، إلى الحد من الإصابة بالجلطات وعمل الأوعية الدموية بشكل جيد.

>6- يقوى العظام ويحد من تعرضها للكسور.

>7- تناوله يحد من الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

>8- يخلصك من الوزن الزائد نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

>9- يساعد على تنشيط المخ و الذاكرة.

>10- يخلصك من الإمساك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد على تلين المعدة.

>11- يحسن من قدرات الكلى و يحد من الإصابة بالفشل الكلوى.

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