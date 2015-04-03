فوائد الكاجو
>وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الهامة لجسم الإنسان من الكاجو، و منها:
>1- ينصح بتناوله للأشخاص الذين يمارسون الرياضة لبناء العضلات لأنه يساعدهم فى بنائها.
>2- يقوى الأسنان و يحد من تعرضها للتسويس.
>3- يساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم و يحد من ارتفاعه.
>4- يقوى صحة القلب و يحد من حدوث مشاكل به.
>5- يرجع احتواؤه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، إلى الحد من الإصابة بالجلطات وعمل الأوعية الدموية بشكل جيد.
>6- يقوى العظام ويحد من تعرضها للكسور.
>7- تناوله يحد من الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
>8- يخلصك من الوزن الزائد نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
>9- يساعد على تنشيط المخ و الذاكرة.
>10- يخلصك من الإمساك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد على تلين المعدة.
>11- يحسن من قدرات الكلى و يحد من الإصابة بالفشل الكلوى.
11 فائدة لـ"الكاجو" أهمها الوقاية من السرطان والفشل الكلوى وتقوية القلب
فوائد الكاجو