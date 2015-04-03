أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الرياضة لا تفقد فائدتها مع تلوث الهواء

Google+ Print
دراسة: الرياضة لا تفقد فائدتها مع تلوث الهواء دراسة: الرياضة لا تفقد فائدتها مع تلوث الهواء
كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون دنماركيون أن الفوائد الصحية لممارسة الرياضة تفوق الضرر المحتمل لتلوث الهواء.

• تلوث الهواء لا يمنع من ممارسة الرياضة


>ووفقًا للدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، قال الباحثون فى جامعة كوبنهاجن، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن تلوث الهواء لا ينبغى أن يمنع الناس الذين يعيشون فى المدن من ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق.

ممارسة الرياضة أفضل من الخمول


>وأوضحت "زورانا يوفانوفيتش أندرسون"، وهى أستاذة بمركز علم الأوبئة الدنيماركى، أنه حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى المناطق الأكثر تلوثًا فى كوبنهاجن، فإن المشى أو الجرى عند ممارسة الرياضة أو عند الذهاب للعمل أفضل من البقاء خاملاً.

ومع ذلك، تنصح بممارسة الرياضة فى المساحات الخضراء والحدائق، والغابات، أو فى الأماكن التى تلوث الهواء بها منخفض وبعيدًا عن الطرق المزدحمة، عندما يكون ذلك ممكنًا، وفقًا للباحثون.

وأضافت أندرسون: "من المهم أن نلاحظ أن نتائج الدراسة تتعلق بالدنمارك وغيرها من المناطق مع مستويات تلوث الهواء مماثلة، لكن النتائج قد لا تكون صحيحة فى المدن التى تعانى من ارتفاع كبير فى مستويات تلوث الهواء".

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

موضوعات متعلقة


>- دراسة تربط بين تلوث الهواء والقلق النفسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365