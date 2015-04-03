دراسة: الرياضة لا تفقد فائدتها مع تلوث الهواء

• تلوث الهواء لا يمنع من ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة أفضل من الخمول

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون دنماركيون أن الفوائد الصحية لممارسة الرياضة تفوق الضرر المحتمل لتلوث الهواء.>ووفقًا للدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، قال الباحثون فى جامعة كوبنهاجن، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن تلوث الهواء لا ينبغى أن يمنع الناس الذين يعيشون فى المدن من ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق.>وأوضحت "زورانا يوفانوفيتش أندرسون"، وهى أستاذة بمركز علم الأوبئة الدنيماركى، أنه حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى المناطق الأكثر تلوثًا فى كوبنهاجن، فإن المشى أو الجرى عند ممارسة الرياضة أو عند الذهاب للعمل أفضل من البقاء خاملاً.

ومع ذلك، تنصح بممارسة الرياضة فى المساحات الخضراء والحدائق، والغابات، أو فى الأماكن التى تلوث الهواء بها منخفض وبعيدًا عن الطرق المزدحمة، عندما يكون ذلك ممكنًا، وفقًا للباحثون.

وأضافت أندرسون: "من المهم أن نلاحظ أن نتائج الدراسة تتعلق بالدنمارك وغيرها من المناطق مع مستويات تلوث الهواء مماثلة، لكن النتائج قد لا تكون صحيحة فى المدن التى تعانى من ارتفاع كبير فى مستويات تلوث الهواء".

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