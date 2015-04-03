أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالعاصمة

Google+ Print
مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالعاصمة مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالعاصمة
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط "محمد.ع.ر"، 18 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم و2 طلقة من العيار بقصد الدفاع، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جرامًا ومبلغ مالى 115 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5389/2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية أخرى من مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "رضا.أ.أ" 47 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3692/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت القوة الأمنية لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء أيضًا من ضبط "ماجد.م.م" 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2191/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر من ضبط "عبد الناصر.ا.م" 35 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم و2 طلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1560/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365