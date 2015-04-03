مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالعاصمة

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط "محمد.ع.ر"، 18 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم و2 طلقة من العيار بقصد الدفاع، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جرامًا ومبلغ مالى 115 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5389/2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية أخرى من مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "رضا.أ.أ" 47 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3692/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت القوة الأمنية لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء أيضًا من ضبط "ماجد.م.م" 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2191/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر من ضبط "عبد الناصر.ا.م" 35 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم و2 طلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1560/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.