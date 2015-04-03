النيابة تُحقق فى واقعة العثور على جثة سيدة محترقة بأكتوبر

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، التحقيق فى واقعة العثور على جثة سيدة محترقة بمنطقة ابنى بيتك بأكتوبر.

كان أهالى مدينة السادس من أكتوبر، قد عثروا فى مشروع ابنى بيتك بأكتوبر على جثة سيدة محترقة، وانتقلت قوة بقيادة المقدم أحمد نجم رئيس مباحث قسم أول إلى مكان الواقعة، ودلت المعاينة الأولية على أن الجثة محترقة، ولم يستدل على هوية القتيلة.

تشكل فريق بحث بقيادة اللواء مجدى عبد العال نائب مدير المباحث، للتوصل إلى هوية القتيلة وضبط مرتكبى الجريمة وكشف غموضها وملابساتها.