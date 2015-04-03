أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. الطفل المعجزة فى إلقاء الشعر: "نفسى أقابل السيسى وأبقى مهندس"

Google+ Print
بالفيديو.. الطفل المعجزة فى إلقاء الشعر: "نفسى أقابل السيسى وأبقى مهندس" بالفيديو.. الطفل المعجزة فى إلقاء الشعر: "نفسى أقابل السيسى وأبقى مهندس"
قال الطفل محمد نادر، الفائز بالمركز الأول فى إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، إنه يلقى الشعر منذ 3 سنوات، وأن والدته تقوم بمساعدته على الحفظ، مضيفًا أنه يتمنى أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يصبح فى المستقبل مهندسًا ميكانيكًا.

وأضاف محمد نادر، البالغ 7 سنوات لـ"اليوم السابع": "أنا بحب وعايزها تبقى كويسة، وعايز أكتب قصيدة عن مصر وجمالها وسحرها".

كان الطفل الملقب بالشاعر الصغير، ألقى خلال مؤتمر "النوبة رواق إفريقيا" الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، مساء أمس الخميس، قصيدة "على اسم مصر، ويا مصر قومى ارفعى راسك"، كما ألقى قصيدة جاء فيها "إفريقيا وحدة نيل.. سلام النيل وشباب النيل.. نيل واحد وشعب واحد"


>- وزارة الشباب تستقبل أبناء النوبة للمشاركة فى مؤتمر "رواق أفريقيا"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم