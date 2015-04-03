بالفيديو.. الطفل المعجزة فى إلقاء الشعر: "نفسى أقابل السيسى وأبقى مهندس"

قال الطفل محمد نادر، الفائز بالمركز الأول فى إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، إنه يلقى الشعر منذ 3 سنوات، وأن والدته تقوم بمساعدته على الحفظ، مضيفًا أنه يتمنى أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يصبح فى المستقبل مهندسًا ميكانيكًا.

وأضاف محمد نادر، البالغ 7 سنوات لـ"اليوم السابع": "أنا بحب مصر وعايزها تبقى كويسة، وعايز أكتب قصيدة عن مصر وجمالها وسحرها".

كان الطفل الملقب بالشاعر الصغير، ألقى خلال مؤتمر "النوبة رواق إفريقيا" الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، مساء أمس الخميس، قصيدة "على اسم مصر، ويا مصر قومى ارفعى راسك"، كما ألقى قصيدة جاء فيها "إفريقيا وحدة نيل.. سلام النيل وشباب النيل.. نيل واحد وشعب واحد"

- وزارة الشباب تستقبل أبناء النوبة للمشاركة فى مؤتمر "رواق أفريقيا"