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مصدر: قرار هيئة الاستثمار بوقف برنامج إسلام بحيرى يصدر الأحد

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مصدر: قرار هيئة الاستثمار بوقف برنامج إسلام بحيرى يصدر الأحد مصدر: قرار هيئة الاستثمار بوقف برنامج إسلام بحيرى يصدر الأحد
قال مصدر بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن قرار رئيس الهيئة الدكتور حسين فهمى، وقف برنامج الباحث إسلام بحيرى على قناة القاهرة والناس لم يصدر بعد.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إنه دارت مناقشات حول البرنامج بناء على شكوى مقدمة من الأزهر الشريف لوقفه، ولم يصدر قرار بعد، ومن المنتظر صدور القرار يوم الأحد المقبل بوقف البرنامج.

وأضاف المصدر: "من المنتظر توجيه إنذار للقناة لتغيير محتوى البرنامج الخاص بإسلام بحيرى، خاصة بعد الاتهامات التى وجهت له".

وكشف المصدر عن أنه فور إرسال القرار للقناة وعدم تنفيذه قد تتعرض القناة للإغلاق فترة كعقوبة محددة.

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