نادى القضاة: صرف بدل العلاج لشهرى "فبراير ومارس" الأسبوع المقبل

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن الشيكات التى سترسلها وزارة المالية لوزارة العدل بمبلغ 130 مليون جنيه لصرف بدل العلاج، الذى يمثل ثلث راتب القضاة، الذى تم خصمه على مدار شهرى فبراير ومارس، فى الغالب ستصرف للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع"، أن نادى القضاة مستمر فى بحث بدائل وحلول لهذه الأزمة حتى لا تتكرر، ويتم خصم نحو ثلث رواتب القضاة، من خلال التواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والجهات المختصة.

كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد أعلن أنه التقى هانى قدرى وزير المالية مساء الأربعاء، بشأن توقف صرف بدل العلاج الخاص بالقضاة لشهرى فبراير ومارس، مؤكدا أن وزارة المالية تعهدت بتدبير المبلغ المطلوب للشهرين وصرفه لحين حل المشاكل الخاصة به.