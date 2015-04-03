مشادة ساخنة بين بحيرى والجندى حول "ابن تيمية".. والشيخ خالد:"زعيقك قرع"

نشبت مشادة كلامية ساخنة على الهواء بين الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، والباحث الإسلامى إسلام بحيرى، بسبب تطاول الثانى على "ابن تيمية" بأنه دمر حياة المسلمين وكفر كل مذاهب الأمة.

وقال إسلام البحيرى، حول الكتب والآراء الخاصة بـــ"ابن تيمية"، منفعلاً، إن كتاباته دمرت حياة المسلمين، ووصفه بـ"سفاح الدم" وقسم الإسلام وكفر كل مذاهب الأمة، وأضاف: "إنها لعنة حلت على الإسلام، فضلاً عن أن ابن عكرمة كذاب، وأن التراث عفن، وسأكسب الأزهر فى القضاء".

جاء ذلك ردًا على توضيح الشيخ خالد الجندى لمسألة حول كتب الإمام ابن تيمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئولتى"، والمذاع على قناة صدى البلد"، وعلق الجندى على تطاول "بحيرى"، قائلاً "أنا حزين لما أسمعه، والزقيع ده قرع، ومش هيجيب نتيجة، وابن تيمية حفظ هذه الأمة فى أصعب أوقاتها، وكلامك غلط، ونرفض الهجوم على علماء الإسلام".

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