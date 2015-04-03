مميش: نسابق الزمن لافتتاح قناة السويس فى موعدها وحفرنا 50% من المستهدف

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسابقان الزمن للانتهاء من تكريك القناة الجديدة، قبل الموعد المحدد وافتتاح القناة فى الموعد الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار مميش فى تصريحات صحفية إلى أنه تم الانتهاء من رفع 120 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من عملية تكريك القناة الجديدة، التى تعد أكبر عملية تكريك فى العالم، وأضاف: "وبذلك نكون قد قاربنا على الانتهاء من رفع نصف الكمية المطلوبة فى تكريك القناة وهى 250 مليون متر مكعب رمال، ونستطيع أن نقول إننا أنجزنا 50% من المقرر ونستهدف تكريك مليون و400 ألف متر مكعب رمال يوميا من الموقع، ومن المنتظر أن ينتهى التكريك خلال شهر يوليو المقبل أى قبل شهر من موعد الافتتاح الرسمى للقناة الجديدة.

وأضاف مميش أن عدد الكراكات العاملة فى القناة الجديدة 34 كراكة وسوف يضاف عليها كراكتين جديدتين، ومن المنتظر أن يصل عدد الكراكات إلى 41 كراكة عملاقة خلال الشهر الحالى، وفى الأسبوع القادم سيكون قد تم الانتهاء من الحفر الجاف بالكامل والانتهاء من الطرق والتدبيش ونقل كل المرافق.

وتابع الفريق مميش أن قناة السويس الجديدة سوف يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى وزيادة الدخل، والمساهمة فى إنجاح مشروع محور قناة السويس.

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