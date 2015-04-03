نشوب حريق في حديقة فيلا الفنان عادل إمام

نشب حريق مساء أمس في الحديقة الخاصة لفيلا الفنان عادل إمام، الكائنة في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي حصل في غرفة تابعة لحديقة الفيلا، حسب ما أشارت إليه المعاينة المبدئية.

وتباشر نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر هندي رئيس نيابة غرب الكلية التحقيق في واقعة اشتعال النيران في الحديقة، كما قررت النيابة العامة تشكيل فريق لمعاينة موقع الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة بالإضافة إلى انتداب لجنة من الأدلة الجنائية، لمعرفة أسباب الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الإسكندرية، تمكنت مساء أمس من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المبنى والعقارات المجاورة.

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