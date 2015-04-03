بالصور.. قاتل الطالب عائل أسرته بالغردقة يعترف بجريمته بعد اغتصابه عنوة

اعترف "حارس الأمن" الذى يعمل بشركة أمن خاصة بالغردقة، أمام ضباط مباحث المديرية داخل قسم الشرطة بقتل صديقه طالب الإعدادى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقال المدعو "على.م.م" الذى يقيم مركز هيها محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاماً، والذى يعمل بشركة أمن خاصة، إنه بعد انتهاء عمله بشارع الشيراتون، عاد مع المدعو "مصطفى.ش.ع" الذى يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله فى "مقهى صغير"، حيث إن محل عمل حارس الأمن بجوار المقهى الذى يعمل بها الطالب.

وأضاف فى اعترافاته، أنه عند منطقة السقالة، وفى إحدى العمارات تحت الإنشاء، قام الطالب بدخول العمارة لقضاء حاجته، وعندما خلع بنطاله، اعتدى عليه حارس الأمن جنسياً، عنوة، وبعد أن أخبره بأنه سوف يفضح أمره ضربه على رأسه وأنهى حياته.

توصلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إلى القاتل وضبطه بعد تشكيل فريق بحث، مكون من المقدم عماد حمدى مفتش مباحث أول الغردقة والرائد أسامة مهران معاون أول مباحث الغردقة، والنقباء حمدى السيد وحسن حماد معاونى المباحث، وذلك فى أقل من 24 ساعة على الجريمة.

كانت بداية تلك الواقعة عندما تبلغ الرائد أسامة مهران، معاون أول مباحث قسم شرطة الغردقة، بالعثور على جثة لطفل فى مطلع العقد الثانى من العمر، ملقاة ومهشمة الرأس داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة السقالة المجاورة لمقر فرق أمن البحر الأحمر.

أخطر على الفور القيادات الأمنية على رأسهم اللواء حمدى الجزار مدير الأمن، والعميد أحمد الصادق مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعلى رأسها العميد صلاح فراج رئيس المباحث الجنائية، وتم إخطار النيابة العامة، الذى قامت بدورها بتشكيل فريق منها ترأسه المستشار طه الجوهرى مدير النيابة، وتمت المعاينة الأولية الذى أخذ بعدها قرارا بنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وعرضها على الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة وهل هناك تعدٍ جنسى عليها من عدمه، بعد أن لوحظ أن صاحب الجثة بدون بنطال.



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رجال المباحث وأمامهم المتهم



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المتهم خلال اعترافه بالقتل



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المتهم والرائد أسامة مهران معاون أول قسم أول الغردقة خلال اعترافاته