حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 903 آلاف و804 أطفال بالدقهلية

تبدأ فى الدقهلية حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مدار أربعة أيام فى الفترة من 19/4/2015 إلى 22/4/2015 تحت رعاية المحافظ المحاسب حسام الدين إمام، وتستهدف الحملة تطعيم 903 آلاف و804 أطفال من سن يوم إلى خمس سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ويتم تنفيذ الحملة على مستوى (18) إدارة صحية بنطاق المحافظة بمشاركة (3346) فرقة تطعيم و بإشراف (1006) مشرفين من مديرية الصحة والإدارات ومشرفين ميدانين.

وتعتمد الحملة على إستراتيجية التطعيم من منزل إلى منزل من خلال الفرق المتحركة، ويتكون كل فريق من فردين وفق خطوط سير محددة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بنطاق المحافظة إلى عمل دعاية لحملة مقاومة وعلاج شلل الأطفال لتعريف المواطنين بالمواعيد المحددة لها وأهمية تطعيم الأطفال للوقاية من هذا المرض.