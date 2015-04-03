مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بسب سرقة دراجة نارية بزفتى

لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح نافذة وقطعية فى أنحاء متفرقة بجسدهما، فى مشاجرة مع آخرين لاتهام الطرف الأول بسرقة دراجة نارية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، ونقل المصابين لمستشفى زفتى العام، وضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.

تلقى العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى إخطارا من مستشفى زفتى العام بوصول "صلاح .ك.ح" 18سنة عامل مصاب جرح نافذ بالجهة اليسرى بالصدر وآخر بالبطن، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى، و"محمد.م.ا" 24 سنة سائق مصاب بجرح نافذ بالجهة اليمنى بالصدر وتم تحويله لمستشفى زفتى العام، و"محمود.ا.ع" 19 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالذراع والكتف الأيسر مقيمين بقرية تفهنا العزب.

وبسؤال المصاب الثالث اتهم "محمد.م.الـ" 24 سنة عامل وشقيقه "السيد" 22 سنة عامل بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات مع الطرف الأول لاتهام الطرف الثانى للأول بسرقة دراجة نارية ملكهما.

وقد تمكن الرائد أحمد جعيصة رئيس مباحث مركز زفتى تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر 9461 جنح مركز زفتى، وإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.