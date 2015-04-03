حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش للاتجار بها بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعدما تمكنت القوات الأمنية من ضبطه وبحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش.

كانت قد وردت معلومات للمقدم عبد الحميد السبكى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "م.م" 26 سنة عاطل بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه فى حالة تلبس.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش وزنها 5 كيلو جرامات، بالإضافة إلى 110 جنيهات وهاتف محمول، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.