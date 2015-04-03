أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش للاتجار بها بالعمرانية

Google+ Print
حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش للاتجار بها بالعمرانية حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش للاتجار بها بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعدما تمكنت القوات الأمنية من ضبطه وبحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش.

كانت قد وردت معلومات للمقدم عبد الحميد السبكى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "م.م" 26 سنة عاطل بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه فى حالة تلبس.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش وزنها 5 كيلو جرامات، بالإضافة إلى 110 جنيهات وهاتف محمول، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365