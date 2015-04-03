إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

نجحت مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، أمس الخميس، فى إحباط محاولة 6 أشخاص، من التنقيب والحفر بحثاً عن الآثار، داخل منزلين مختلفين بمركز أسوان.

وكانت معلومات قد وصلت للعقيد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب خلسة بحثاً عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة نجع الحاج علاء دائرة مركز أسوان، ومنزل آخر فى نفس المنطقة.

وبإخطار اللواء مصطفى سلامة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، بتشكيل قوة أمنية لضبط أى محاولة خارجة عن القانون، والقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية من شرطة السياحة والآثار بأسوان، شارك فيها الرائد محمد خلف، والرائد محمد عليوه، والنقيب أحمد اللقانى، من مداهمة منزل "ياسر.ع.س" 30 سنة، موظف، كما تم ضبط "حمادة.ح.ا" 33 سنة، عاطل، ومقيم الحكروب، و"أحمد.ح.ع" 30 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم الكاجوج دائرة مركز كوم أمبو، و"حسن.م.ا" 38 سنة، ومقيم كيما عزبة المرشح دائرة قسم ثان أسوان.

وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب خلسة داخل منزل "ياسر" بنجع الحاج علاء بدائرة مركز أسوان، وعثر داخل المنزل على حفرة بأبعاد (2.5 × 2.5 متر) وبعمق 7 أمتار، تنتهى بنفق غربى طوله 3 أمتار، وينتهى بحفرة عمقها 4 متر.

وفى المنطقة ذاتها، تمكنت قوة أمنية من مباحث شرطة السياحة والآثار، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، من مداهمة منزل "طارق.م.ع" 33 سنة، موظف، وعثر بداخل المنزل على حفرة بأبعاد (3 × 3 متر) وعمقها 10 أمتار، تنتهى بسرداب طوله 7 أمتار، وذلك بغرض التنقيب والبحث عن الآثار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة.