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شركة تعدين تتهم مدير مبيعات سابق بالاستيلاء على ملايين الجنيهات

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شركة تعدين تتهم مدير مبيعات سابق بالاستيلاء على ملايين الجنيهات شركة تعدين تتهم مدير مبيعات سابق بالاستيلاء على ملايين الجنيهات
تقدم عبد الله أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعدين، ببلاغ للمستشار محمد عمر الفهمى، الرئيس بنيابة الأموال العامة لنيابات شرق القاهرة الكلية، ضد "هيثم. ا"، مدير عام المبيعات السابق بالشركة، لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الشركة.

وذكر البلاغ المقيد برقم 950 لسنة 2015 عرائض شرق القاهرة الكلية، أن المشكو فى حقه استغل وظيفته كمدير عام بالشركة، وأستولى على ملايين الجنيهات من الشركة.

وطالب البلاغ فى نهايته نيابة الأموال العامة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللأزمة، من خلال فتح التحقيق فى الواقعة.

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مصر 365