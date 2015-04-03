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استعجال تقرير الطب الشرعى للفتاة المغتصبة على يد مكوجى بالشرابية

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استعجال تقرير الطب الشرعى للفتاة المغتصبة على يد مكوجى بالشرابية استعجال تقرير الطب الشرعى للفتاة المغتصبة على يد مكوجى بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية برئاسة المستشار هشام قمر الدولة مدير النيابة، باستعجال تقرير الطب الشرعى للفتاة القاصر المغتصبة على يد مكوجى بالشرابية، فيما وجهت النيابة للمتهم تهم هتك العرض.

وأكدت الفتاة، فى أقوالها أمام النيابة، أن المتهم استدرجها إلى شقته بعد أن انتهت من درسها الخصوصى، وقام بحبسها 3 أيام فى الشقة وتعدى عليها جنسيًا.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة لا تربطها علاقة عاطفية بالمتهم، وأنه تقدم منذ فترة لخطبتها، ولكن أهلها رفضوه، ومن جانبه قال المتهم إنه تربطه بالفتاة علاقة عاطفية، وأنها ذهبت معه لشقته بإرادتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من والد طالبة بالمرحلة الثانوية اتهمت فيه "مكوجى" بالتعدى عليها جنسيًا بعد حبسها فى شقته بالشرابية، وتم تحرير محضر بذلك، والعرض على النيابة للتحقيق.

-تجديد حبس مكوجى 15 يوما لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر بالشرابية

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