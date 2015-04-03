مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة زراعية بطنطا

لقى سائقان مصرعهما متأثران بإصابتهما إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية، كانوا يستقلونها من أعلى كوبرى المنشية الجديدة أمام قرية شونى مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى العميد حاتم عبد الله، مأمور مركز طنطا، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الدائرى الحر أمام قرية شونى مركز طنطا.

انتقل المقدم سامى الروينى، رئيس مباحث مركز طنطا، وتبين أثناء سير السيارة رقم 43111/4095 نقل الفيوم محملة بأسمدة زراعية قيادة "سيد.ك.س" 67 سنة سائق اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدمت بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى المنشية الجديدة أمام قرية شونى، مما أدى لانفجار إطارات السيارة، وانقلابها من أعلى الكوبرى بالأرض الزراعية المجاورة للطريق، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة ومرافقه "أحمد.ش.ح.ع" 50سنة سائق.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر المحضر 10378جنح مركز طنطا، وإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.