دراسة: فوائد مكملات الحديد غير واضحة للمرأة الحامل والأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات الحديد خلال فترة الحمل لا يفيد الأم أو الطفل بالدرجة القصوى، كما هو شائع عنها.

وأظهرت الدراسة أنه لم يوجد أى دليل على أن مكملات الحديد تحسن النمو للرضع أو الأطفال الصغار.

وأوضحت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) خلال استعراض لأحدث الأبحاث على مكملات الحديد وفحص النساء الحوامل والرضع والأطفال الصغار، أنه لا توجد أدلة كافية لتوصية النساء الحوامل أو الرضع والأطفال بتناول مكملات الحديد لعلاج نقص الحديد.

وقالت الدكتورة إيمى كانتور، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أنه قبل الولادة لا يوجد ما يكفى من الأبحاث لإثبات أن المرأة تحتاج إلى فحص روتينى لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، أو أنها ينبغى أن تأخذ مكملات الحديد بشكل روتينى فى غياب الأعراض.

وأضافت كانتور، وهى أستاذة أمراض النساء والتوليد وطب الأسرة فى ولاية أوريغون للصحة والعلوم فى بورتلاند، أن تناول مكملات الحديد ليس ضار ولكن قد لا يكون من الضرورى تناوله.