أمين الطائف: افتتاح جسر وطريق الملك عبدالله قريباً لتخفيف الحركة المرورية على المواطنين والمقيمين

الطائف – حسن الغامدي

أكد أمين الطائف رئيس المجلس البلدي م. محمد بن عبدالرحمن المخرج في لقاء مع المثقفين والإعلاميين وجود عوائق وعراقيل تعترض عددا من المشروعات التنموية في المحافظة تشمل خطوط شبكات الخدمات التي تحتاج إلى نقل أو إزاحة، والعوائق الصخرية في مشروعات الأنفاق والطرق الجديدة مثل مشروع إنشاء نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور العسكري حيث تطلب الحفر بعض التفجير لتفكيك الصخور مما يتطلب اخذ الحيطة والحذر بسبب المنشآت المجاورة، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل جاهدة على عدم التأخير في انجاز المشروعات التنموية والتطويرية، والانتهاء منها في وقتها المحدد. واضاف أن مشروعات الجسور والأنفاق والشوارع الجديدة والأخرى التي تجري توسعتها ستسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بشكل نهائي بإذن الله. وأبان م. المخرج أن هناك مشروعات سوف يتم افتتاحها وتشغيلها قريباً مثل جسر الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالله، وتوسعة وتطوير طريق الملك خالد، لتخفيف الحركة المرورية على المواطنين والمقيمين، وتسهيل تدفق المركبات في الشبكة الداخلية، واشار الى أن الأمانة لديها مشروعات عديدة وكبيرة للطرق والجسور والأنفاق ولكنها لا تستطيع البدء في تنفيذها في وقت واحد حتى لا تتأثر الحركة المرورية.

وكشف م. المخرج عن وجود دراسة لإقامة حدائق ومتنفسات في وادي وج بوسط المدينة، علاوة على مشروع آخر لتطوير منطقة الهدا السياحي، ويلقى المشروع اهتماما كبيرا من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وهناك مشروع للمحور السياحي بين الشفا والهدا -وهو مشروع ضخم بطول 30 كلم في منطقة بكر - وفي المنطقة المركزية بوسط الطائف مشروع كبير جار العمل فيه لتطوير المنطقة التاريخية بشكل شامل بدءا من البنية التحتية وانتهاء بالبنية العلوية، وسينتهي العمل قريبا بهذا المشروع الاقتصادي والسياحي.