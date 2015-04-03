نادي المسؤولية الاجتماعية يطلق مهرجان اليوم العربي لليتيم

اطلق نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود وبالتعاون مع الإشراف الاجتماعي النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية ومن تنظيم رموز الترفيه مهرجان اليوم العربي لليتيم والذي شمل أربعة مولات في مدينة الرياض وذلك بمناسبة اليوم العربي لليتيم.

ويهدف البرنامج إلى نشر معرفة حقوق اليتيم، ودمجه مع المجتمع وإبراز مواهبهم من خلال المعرض المصاحب وعرض إنجازاتهم وأنشطتهم ، حيث ضمت الأركان في المولات ركن مسرح الطفل وركن طبخ المستقبل وركن " كن صديقي " وركن الذكريات، وركن مزارع المستقبل وشمل الحفل الذي أقيم في مركز غرناطة مسيرة للأطفال الايتام وعرض مسرحي، وأوبريت من تنفيذ مجموعة من الأطفال بالإضافة إلى فرقة ترفيهية مصاحبة.

وفي هذا الصدد أكد وائل الموسى أمين عام نادي المسؤولية الاجتماعية أن إقامة مهرجان خاص باليتيم يعود إلى أهمية هذه الفئة الغالية على قلوبنا خاصة وأن الحكومة الرشيدة توليهم اهتماماً كبيراً وتلبي احتياجاتهم وبقي على الجهات الأخرى تفعيل مسؤوليتها تجاههم لكي يحققوا الأهداف المنشودة من دمجهم.

وفي نهاية الحفل تسلم خالد المديفر نائب الرئيس التنفيذي لشركة العثيم درعاً تكريمياً على رعايتهم وتسلم ممثل شركة الشايع درعاً على رعايتهم لهذا المهرجان نيابة عن شايع فواز الشايع.