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اليوم .. البابا تواضروس يصلى جمعة ختام الصوم بكنيسة الإسكندرية

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اليوم .. البابا تواضروس يصلى جمعة ختام الصوم بكنيسة الإسكندرية اليوم .. البابا تواضروس يصلى جمعة ختام الصوم بكنيسة الإسكندرية
يقوم قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة بصلاة قداس جمعة ختام الصوم فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وسوف يغادر الإسكندرية بعدها مباشرة.

من جهه أخرى استعدت كنائس الإسكندرية لاستقبال أسبوع الآلام، والذى يعد أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية للكنيسة الأرثوذكسية، والذى يبدأ الأحد القادم، وينتهى يوم سبت النور قبيل عيد القيامة، حيث اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من الإنجيل العهدين القديم والحديث، توضح علاقة الله بالبشر. واختارت له مجموعة من الألحان العميقة، ومن التأملات والتفاسير الروحية، ويطلق عليه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس.

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مصر 365