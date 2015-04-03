«الرياض» ترصد معنويات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي

من أحد ميادين الشرف والشجاعة والرجولة، وقفت «الرياض» بكل فخر واعتزاز في أعلى قمة في جبال سرو سقام في الخطوط الأمامية على الحدود السعودية اليمنية، ورصدت جاهزية حرس الحدود، ولمست عن قرب ارتفاع الروح العالية لدى رجال امننا البواسل للوقوف سداً منيعاً امام المتسللين والمهربين، الذين يحاولون تخطي الحدود باتجاه الوطن الغالي.

ووجه الناطق الإعلامي لحرس الحدود بنجران الرائد علي القحطاني بتسهيل مهمة «الرياض» وتقديم كل عون لمراسليها ليحظوا بشرف الوقوف مع جنودنا الشجعان، حيث شاهدت «الرياض» كيف يتم الكشف عن المتسللين وإجبارهم على العودة لبلادهم، ووقفت مع رجال حرس الحدود المرابطين، والذين عاهدوا الله ثم مليكهم على الذود عن تراب هذا الوطن الغالي وردع كل معتد.

رجال حرس الحدود: نؤدي بكل شرف واجباً دينياً ووطنياً لحماية الوطن

حدودنا امنة وجاهزون

لمواجهة العدو

وأكد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء علي عبيد نمشة أن كل الحدود آمنة، مبيناً أنه وزملاءه على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو، لافتاً إلى أن حرس الحدود تشكل مع قواتنا المسلحة منظومة متكاملة لحماية حدود الوطن وردع كل باغ ومخرب، وأضاف بأن الوضع مطمئن بالشريط الحدودي والقرى الحدودية يسودها الأمن والأمان، ولا توجد أي مشكلات ولله الحمد، في ظل جهوزية قطاعاتنا الأمنية وارتفاع الروح المعنوية لمنسوبيها.

اللواء علي نمشة: حدودنا آمنة وجنودنا جاهزون لردع كل باغ ومخرب

نسبة المتسللين

انخفضت بعد العاصفة

وهناك، في أعلى قمة لجبال سرو سقام، ذكر قائد قطاع سقام العقيد صالح بن عبدالله القحطاني، أن الجنود السعوديين يواصلون عمليات التمشيط على الشريط الحدودي بالكامل، موضحاً بأن نسبة المتسللين منذ بدء عاصفة الحزم قد انخفضت إلى ما يقارب الصفر، حيث كانت تشهد الأيام التي سبقت عاصفة الحزم ما بين 80 إلى 100 متسلل يومياً، عدا المضبوطات التي يتم ضبطها.

العقيد القحطاني: عمليات التمشيط الحدودي مستمرة ونسبة المتسللين انخفضت إلى الصفر

نشكل منظومة متكاملة

مع القوات المسلحة

بعدها، توجهت «الرياض» في جولة ميدانية على الشريط الحدودي في السهل والجبل والوادي برفقة قائد مجمع سرو سقام ونهوقة المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الحربي، الذي أشار إلى الروح المعنوية العالية لدى الجميع وعلى حب الوطن وشرف الدفاع عنه، مؤكداً على حالة الهدوء والسيطرة التامة لقواتنا المسلحة والأمنية على جميع المرتفعات والأودية والشعاب، وقال إن ما لمسته من الجميع هو ارتفاع الروح المعنوية العالية وحب الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي، وإننا جميعا فخورون بتواجدنا على ثغر من ثغور بلد المقدسات الطاهرة، فأرواحنا وما نملك فداء لقيادتنا ولوطننا الغالي.

المقدم الحربي: حرس الحدود يشكل منظومة متكاملة مع قواتنا المسلحة

وأضاف قائد مجمع سرو سقام ونهوقة أن رجال حرس الحدود في الثغر الجنوبي على أهبة الاستعداد دائماً، وعيونهم ساهرة لا تنام لتظل وحدودنا امنة بإذن الله، مردفاً بأن هناك تنسيقا مستمرا وغرفة عمليات مشتركة مع القوات المسلحة، فنحن كحرس الحدود نعمل كمنظومة متكاملة مع القوات المسلحة، لعدم السماح للعدو بالاقتراب من حدود الوطن، ولدينا حالياً أنظمة رقابية متطورة وكاميرات حرارية في ابراج حرس الحدود، والتي من خلالها يمكن اكتشاف المهربين والمتسللين على بعد عدة كيلومترات على امتداد الشريط الحدودي، أو على خط النار الامامي كما يصفه رجال حرس الحدود.

نؤدي واجباً دينياً

ووطنياً بكل شرف

«الرياض» خلال الجولة التقت بعدد من رجال حرس الحدود البواسل المرابطين على الثغر الجنوبي للوطن، حيث تحدث الرقيب عبدالله مهمل آل فروان بروح معنوية عالية قائلا: نحن هنا للذود عن وطننا وشعبنا بكل عزائم الرجال وهممهم وهو شرف ما بعده شرف، وتحدث كل من العريف مسفر عبدالله آل سليم اليامي، والجندي فيصل حسين آل حيدر اليامي، ومسفر حسين الوادعي، وفيصل محمد آل صلاح، ومشغل النظام الحراري عبدالله هادي آل زبر، والعريف مانع عشميه آل صليع، حيث أجمعوا في حديثهم بأن الأمور تسير حسب ما خُطط لها من قِبل القيادات العليا، وأنهم يؤدون واجباً دينياً في المقام الأول ووطنياً لحماية تراب الوطن من المعتدين.