الرئيس الأميركي يدعو قادة الخليج لبحث التعاون الأمني في كامب ديفيد

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أنه وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى كامب ديفيد في فصل الربيع هذا العام، لمناقشة تحسين التعاون الأمني. وقال الرئيس الأميركي في تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض: "لقد تحدثت اليوم (أمس) مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لنؤكد من جديد التزامنا بأمن شركائنا في الخليج".

وأضاف: "وجهت الدعوة لقادة الدول الخليجية الست إلى الاجتماع في كامب ديفيد في فصل الربيع من هذا العام، لمناقشة كيفية زيادة تعزيز تعاوننا الأمني مع حل الصراعات المتعددة التي سببت الكثير من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه تحدث أيضاً مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتأكيد من جديد بالوقوف جنباً إلى جنب في هذا الجهد، موضحاً أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين القوى العالمية الست وإيران يكبح برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف العقوبات.