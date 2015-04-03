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أستاذ طب أطفال يحذر: تكحيل عين الرضيع يصيبه بتسمم الرصاص

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أستاذ طب أطفال يحذر: تكحيل عين الرضيع يصيبه بتسمم الرصاص أستاذ طب أطفال يحذر: تكحيل عين الرضيع يصيبه بتسمم الرصاص
مئات من المعتقدات الخاطئة والشائعة فى التعامل مع الأطفال تحظى بالقبول لدى البعض، على الرغم من التقدم العلمى، إلا أن هناك بعض الفئات مازالت تملك فكرا راسخا عن أهمية تلك المعتقدات، ومنها تكحيل عين الرضع بعد الولادة.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال، يوضح أهم الآثار السلبية التى يتعرض لها الطفل نتيجة ممارسة تلك العادة الخاطئة والضارة، منها:

- تكحيل الطفل قد يؤدى الى إصابته بتسمم الرصاص، نظرا لأن المادة الأساسية المكونة للكحل، تحتوى على نسبة عالية جدا من عنصر الرصاص، والتى لا يقدر جسم الطفل على استيعابها، وهو ما يعرضه للإصابة بالتسمم، كما تزيد فرص تعرض الطفل للإصابة بعدد من الأمراض الأخرى، أهمها فقر الدم والأنيميا.

- استخدام الكحل قد يؤدى إلى تعرض الطفل للإصابة بالتهابات العيون، وخاصة مع استخدام أنواع رديئة منه، أو تلك المضاف إليها مواد كيميائية، ومع زيادة حساسية الأطفال فى المرحلة الأولى من أعمارهم، تزيد فرص تعرضهم لالتهابات العيون.


>- استشارى أطفال يحذر من عادات خاطئة يفعلها الطفل بسبب تعرضه للضغط النفسى

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مصر 365

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