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والد مجند بنى سويف شهيد العريش: أحد زملائة اتصل بى وأخبرنى باستشهاده

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والد مجند بنى سويف شهيد العريش: أحد زملائة اتصل بى وأخبرنى باستشهاده والد مجند بنى سويف شهيد العريش: أحد زملائة اتصل بى وأخبرنى باستشهاده
قال الحاج طه على والد المجند شهيد العريش محمود طه على، 21 سنة: "إننا فوجئنا باتصال هاتفى من زملاء ابنى محمود بوحدته العسكرية بالعريش، اليوم لإبلاغنا باستشهادة".

من ناحية أخرى تجمع المئات من أهالى قرية بليفيا التابعة لمركز بنى سويف مسقط رأس المجند انتظارا لوصول الجثمان تمهيدا لتشييع الجنازة.

من جانبة قال محمد النجار أحد جيران الشهيد أنه كان يتميز بالخلق واحترام الصغير قبل الكبير مشيراً إلى أن الشهيد لم يتبق له شهرين فى الخدمة العسكرية.

جدير بالذكر أنه لم تصل أى بيانات أو معلومات رسمية للأجهزة الأمنية بمحافظة بنى سويف، حتى الآن عن وقوع شهداء من أبناء المحافظة فى حادث طريق رفح العريش الدولى.

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مصر 365