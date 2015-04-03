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عادل لبيب يضع حجر أساس النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس بكفر الشيخ السبت

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عادل لبيب يضع حجر أساس النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس بكفر الشيخ السبت عادل لبيب يضع حجر أساس النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس بكفر الشيخ السبت
تستعد محافظة كفر الشيخ، لاستقبال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بعد غد السبت، فى زيارة تفقدية لعدد من مدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى توافر الخدمات للمواطنين ووضع حجر الأساس للنصب التذكارى لشهداء معركة البرلس.

ويرافق المحافظ فى جولته، الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة .

ويعقد وزير التنمية المحلية، لقاءً صحفيا مع الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، ويناقش الصحفيون الوزير والمحافظ فى عدد من مشكلات المحافظة.
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