تقنية جديدة لفحص القنوات الكبدية بالمنظار في دبي

أدخلت هيئة الصحة في دبي، أول تقنية من نوعها في العالم لفحص القنوات الكبدية بالمنظار في مستشفى راشد، حيث قام الأطباء المشاركون في مؤتمر الإمارات السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمس، باستخدام الجهاز في الكشف عن بعض الحالات المرضية.

وقال الدكتور عبد الله الحساني استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى زايد العسكري في أبوظبي: إن النتائج التي أعطاها الجهاز تميزت بدقة متناهية، ومكنت الأطباء من سهولة التعامل مع تلك الحالات، مشيراً إلى أن جراحة المناظير شهدت خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية، وهو ما أدى إلى التقليل من معاناة المرضى وتقصير فترة مكوثهم في المستشفيات.

تفاصيل

وأضاف الحساني لـ «البيان»: إن الأطباء المشاركين في المؤتمر أجروا عملية تدبيس معدة لمريضة يبلغ وزنها 110 كيلوغرامات، وكتلة الجسم لديها 37، وتم نقل العملية بواسطة الأقمار الصناعية إلى المشاركين في المؤتمر لإطلاعهم على كيفية التعامل مع عمليات تدبيس المعدة، لافتاً إلى أن المريضة ستغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بعد أن تكللت العملية بالنجاح ودون مضاعفات.

وقد افتتح المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة أمس، فعاليات مؤتمر الإمارات السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، لمناقشة آخر التطورات العالمية في هذا المجال الطبي المتخصص.

توجيهات

وأكد الميدور، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي اهتماماً كبيراً بالنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بشكل عام، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع التنموية المواكبة لروح العصر، والمتماشية مع المتغيرات العـالمية المتسارعة، مرتكزة بذلك على تطوير العنصر البشري، واستثمار طاقات الفرد لمواجهة التحديات، ومواصلة عملية التطوير والنماء والبناء لتحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة في القطاع الطبي.

وقال: حرصت الدولة على استضافة المؤتمرات الطبية التي تتماشى مع استراتيجيتها في دعم وتعزيز برامج التعليم الطبي المستمر، لتحسين وتوفير فرص العلاج للمرضى بمختلف مستشفيات الدولة.