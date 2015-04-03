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تركيا تُوقف 9 بريطانيين بينهم 4 أطفال على الحدود السورية

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تركيا تُوقف 9 بريطانيين بينهم 4 أطفال على الحدود السورية تركيا تُوقف 9 بريطانيين بينهم 4 أطفال على الحدود السورية
أعلنت الشرطة البريطانية أمس ان هناك أربعة اطفال احدهم رضيع بين البريطانيين التسعة الذين اوقفوا الاربعاء فى تركيا فيما كانوا يحاولون التوجه الى سوريا، لافتة الى انهم ينتمون جميعا الى العائلة نفسها.

واوقف خمسة اشخاص فى منطقة هاتاى بجنوب تركيا مع اربعة اطفال اعمارهم عام وثلاثة وثمانية واحد عشر عاما.

وكانت رئاسة اركان الجيش التركى اعلنت الأربعاء فى بيان نشر على موقعها الالكترونى ان "تسعة اشخاص يحملون الجنسية البريطانية تم توقيفهم عند الحدود فيما كانوا يحاولون الدخول من تركيا الى سوريا".

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مصر 365