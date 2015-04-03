الأهلي ينتظر عقد رعاية جديد بربع مليار جنيه

ينتهي عقد الأهلي مع وكالة الأهرام للإعلان الخاص برعاية النادي في بداية يونيو 2015، ولهذا شرع مجلس إدارة النادي الأحمر في اتخاذ الإجراءات لطرح كراسة الشروط لاستقبال عروض جديدة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع وكالة الأهرام لمدة ثلاثة سنوات مقابل 151 مليون جنيه تنتهي في يونيو المقبل.

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وقال جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي لـFilGoal.com يوم الخميس: "أرسلنا طلبا الرياضة لإخطارهم ببدء خطوات وضع كراسة الشروط لاستقبال عقود رعاية جديدة للنادي".

وأضاف "وتشمل الرعاية، الفريق الأول، وقطاع الناشئين، موقع النادي الرسمي، الفرق الرياضية".

وتابع جبر "الأسعار الاسترشادية لما وضعه الأهلي تجعل القيمة تصل إلى 250 مليون جنيه".

ودائما ما يبيع الأهلي حقوق رعايته لمدة ثلاث سنوات، مثلما فعلها مع وكالة الأهرام من قبل.