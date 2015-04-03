أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينتظر عقد رعاية جديد بربع مليار جنيه

Google+ Print
الأهلي ينتظر عقد رعاية جديد بربع مليار جنيه الأهلي ينتظر عقد رعاية جديد بربع مليار جنيه

ينتهي عقد الأهلي مع وكالة الأهرام للإعلان الخاص برعاية النادي في بداية يونيو 2015، ولهذا شرع مجلس إدارة النادي الأحمر في اتخاذ الإجراءات لطرح كراسة الشروط لاستقبال عروض جديدة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع وكالة الأهرام لمدة ثلاثة سنوات مقابل 151 مليون جنيه تنتهي في يونيو المقبل.

طالع || إنفوجرافيك - الأهلي والزمالك .. كشف حساب لمجلسي الإدارة في عام

وقال جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي لـFilGoal.com يوم الخميس: "أرسلنا طلبا الرياضة لإخطارهم ببدء خطوات وضع كراسة الشروط لاستقبال عقود رعاية جديدة للنادي".

وأضاف "وتشمل الرعاية، الفريق الأول، وقطاع الناشئين، موقع النادي الرسمي، الفرق الرياضية".

وتابع جبر "الأسعار الاسترشادية لما وضعه الأهلي تجعل القيمة تصل إلى 250 مليون جنيه".

ودائما ما يبيع الأهلي حقوق رعايته لمدة ثلاث سنوات، مثلما فعلها مع وكالة الأهرام من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع