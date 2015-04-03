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الإسماعيلي يستكمل صرف نصف عقود لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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الإسماعيلي يستكمل صرف نصف عقود لاعبيه قبل مواجهة الأهلي الإسماعيلي يستكمل صرف نصف عقود لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

قرر نادي الإسماعيلي استكمال صرف قيمة عقود لاعبيه قبيل خوض الفريق لقاء الأهلي.

الإسماعيلي يواجه الأهلي في قمة الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقبل مواجهة الأهلي، أكد طارق يحيي المدير الفني نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com أن محمد أبو السعود رئيس النادي أبلغه باستكمال صرف عقود لاعبي الفريق.

وأوضح يحيي أن الصرف سيتم لكل لاعب بالفريق، إذ يحصل كل لاعب على قيمة 50% من العقد.

وترغب إدارة الدراويش في تحفيز لاعبي الفريق من أجل تحقيق الانتصار أمام الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 32 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 20 مباراة.

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