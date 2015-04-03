تعرف على المواد الغذائية المهمة لصحة العينين

1- أستازانتين

2- أوميجا 3

3- الإنثوسيانين

كشف فريق من أطباء العيون الأمريكيين عبر الموقع الطبى "Health Day News"، عن نتائج مهمة وجديدة، حيث أفادوا أن هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة والجيدة للجسم وخصوصًا للعين والتى تشمل:>مادة طبيعية ومهمة تحمى العينين من إعتام عدسة العين والضمور البقعى والعمى، وتوجد هذه المادة فى الأعشاب البحرية والبرية، كما توجد فى سمك السلمون بنسبة كبيرة.>أهم الأحماض الدهنية الموجودة فى الأسماك، وتعمل على حماية تحمى من الجفاف المرتبط بتقدم السن. وأظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون الأسماك الزيتية مثل التونة والسردين والرنجة والسلمون، مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، كانوا أقل عرضة لتطوير الضمور البقعى بنسبة 50%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الأسماك أقل من مرة فى الأسبوع.>العنب البرى، التوت والمشمش الأسود على وجه الخصوص يحتويان على كميات عالية من الانثوسيانين، الذى يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية القرنية والدم فى كل جزء من العين.

كما أن الإنثوسيانين يساعد على الحد من مخاطر إعتام عدسة العين والضمور البقعى، فضلا عن تقليل أمراض العيون، بما فى ذلك الالتهابات واعتلال الشبكية السكرى.

4- فيتامين D

>التعرض للشمس الآمن، وزيت السمك، والأسماك الدهنية، وصفار البيض، وبعض أنواع الفطر، تحتوى على هذا الهرمون الرئيسى، الذى يعمل على أكثر من 4000 نوع من الجينات.

وأضاف البحث أن مكملات فيتامين D3 قد تساعد على منع الضمور البقعى للعين و المرتبط بالعمر، والحد من التهاب شبكية العين وتحسين الرؤية.

5- زياكسانثين

6- بيوفلافونويدس

7- بيتا كاروتين

>وهى مادة تقلل من خطر الضمور البقعي، والتى وجدت فى الخضار الأخضر الداكن مثل اللفت، والقرنبيط، والملفوف، والسبانخ الخام والخس، وطهى هذه الخضراوات برفق يزيد من قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية بها.>ووجد الباحثون هذه المادة فى الشاى والنبيذ الأحمر والحمضيات والكرز، والتى تقلل من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعى.>هذه المادة وجدت فى الجزر والبطاطا الحلوة، والسبانخ، واللفت والجوز، والتى تحمى من العمى الليلى وجفاف العين.

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