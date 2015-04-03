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دراسة: إصابات الرأس الخطيرة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ

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دراسة: إصابات الرأس الخطيرة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ دراسة: إصابات الرأس الخطيرة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ
أشارت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون إلى نتائج جديدة، حيث أفادت أن إصابات الرأس الخطيرة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ.

• مرض الزهايمر


>وقال الدكتور جيمس كول، قائد الدراسة من جامعة إمبريال كوليدج فى لندن، إن إصابات الدماغ القوية تزيد من الالتهابات التى يمكن أن تسبب المزيد من الضرر فى الدماغ لعدة سنوات لاحقة، ويمكن أن تسهم فى تطوير مرض الزهايمر، أو أشكال أخرى من الخرف.

• أشعات الدماغ


>ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون فى أشعات الدماغ لحوالى 99 شخصًا الذين تعرضوا لإصابات الرأس فى المرور، وخاصة من عانوا من مشاكل عصبية بعد تعرضهم لتلك الإصابات، وتمت مقارنة هذه الأشعة بمجموعة من الأشعة للأشخاص الأصحاء.

• بنية الدماغ


>ووجدت الدراسة أن أدمغة الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات فى الرأس، حدثت بها تغيرات فى بنية الدماغ، تشبه تلك الموجودة فى كبار السن.

ونصح الباحثون بتوخى الحذر عند قيادة السيارات أو عند عبور الطريق، لأن إصابات الدماغ تسبب المزيد من المخاطر الكارثية التى تصل إلى حد الموت.

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