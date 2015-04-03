النوم فى وقت متأخر يعرضك للإصابة بالسكر والكرش المترهل

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج خطيرة للغاية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة كوريا، حيث أشارت أن الخلود إلى النوم فى وقت متأخر من الليل يساهم فى إصابة الأشخاص بمشاكل صحية كبيرة.

ومن أبرز المشاكل الصحية الخطيرة ارتفاع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بمعدل 3 أضعاف وضعف العضلات بمعدل 4 أضعاف، وكما ترتفع فرص الإصابة بالكرش المترهل، وتتراكم المزيد من الدهون بأجسامهم.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الأضرار الصحية الكبرى قد تنجم عن حدوث اضطراب فى الساعة البيولوجية للجسم، وأيضاً بسبب العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها الأشخاص الذين ينامون فى وقت متأخر من الليل، حتى لو حصلوا على ساعات كافية من النوم ، ومن أبرزها: عدم تناول ووجبة الإفطار.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم نتائج استبيان شمل أكثر من 1600 شخصا، فى الأربعينات والخمسينات من عمرهم.

وأضاف الباحثون أن الخلود إلى النوم فى وقت متأخر يرفع أيضاً فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، وهى مجموعة من الأعراض الخطيرة التى ترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكر.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism"،.