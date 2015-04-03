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حملة مجندة مصرية تجمع 10 آلاف استمارة.. وتؤكد:بنات المنصورة الأكثر مشاركة

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حملة مجندة مصرية تجمع 10 آلاف استمارة.. وتؤكد:بنات المنصورة الأكثر مشاركة حملة مجندة مصرية تجمع 10 آلاف استمارة.. وتؤكد:بنات المنصورة الأكثر مشاركة
قالت جهاد الكومى، مؤسسة حملة مجندة مصرية: إن الحملة تمكنت من جمع توقيعات فى الأيام الماضية تصل إلى 10 آلاف استمارة بمختلف محافظات الجمهورية، للمطالبة بتجنيد الفتيات بالجيش المصرى، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات انضماما للحملة كانت محافظة المنصورة بنسبة تجاوزت 30% من إجمالى الاستمارات التى تم توقيعها.

وأضافت جهاد الكومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الحملة تمكنوا من مقابلة اللواء محيى الدين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة العامة، خلال الأيام الماضية، وأنه وعدهم بالنظر بجدية فى مطالب الحملة ودراسة الطلب دراسة عميقة .

- "مجندة مصرية": تفعيل "الاستمارة الإلكترونية" لتسهيل انضمام راغبات التجنيد
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