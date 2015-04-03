إنتر يؤكد .. ' نعم نريد يايا توريه '

أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي سعيه للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي يايا توريه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

يايا توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده كوت ديفوار إلى جانب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وسجل توريه 7 أهداف حتى الآن مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 21 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري الإنجليزي، أداء قل كثيرا عن الموسم الماضي.

وتحدث ماركوس فاسوني المدير العام لنادي إنتر عن نية الإدارة في التعاقد مع توريه بقرار من روبيرتو مانشيني المدير الفني للفريق.

مانشيني كان المسؤول عن شراء يايا توريه لمانشستر سيتي من برشلونة مقابل 35 مليون يورو.

وقال ماركوس: " نعم نريد توريه، ومن لا يرغب في أن يكون يايا ضمن فريقه!".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "توريه يقدر على إعطائنا ما ينقصنا في خط الوسط".

وأتم "لكن راتب يايا ومطالب مانشستر سيتي قد تكون عقبة كبيرة".