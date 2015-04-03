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' قنبلة ' على طائرة صالح جمعة

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' قنبلة ' على طائرة صالح جمعة ' قنبلة ' على طائرة صالح جمعة

تسبب بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كان صالح جمعة لاعب منتخب مصر وناسيونال ماديرا ضمن ركابها في العودة مجددا إلى اسطنبول بدلا من الوصول إلى البرتغال.

جمعة شارك في مهمة المصري الأولى تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أمام غينيا الاستوائية.

ورحل جمعة إلى تركيا قبل أن يكن ضمن ركاب الطائرة التي في طريقها إلى البرتغال، من أجل أن ينضم إلى فريقه ناسيونال ماديرا.

إلا أن بلاغ بوجود قنبلة وصل إلى قائد الطائرة حسبما أكدته صحيفتي ريكورد وأبولا البرتغاليين، اجبر الطائرة على العودة من جديد إلى اسطنبول بعد إقلاع لمدة ساعتين، قبل أن تعود مجددا بسلام إلى البرتغال.

وكتب صالح جمعة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن الواقعة، قائلا: "الطائرة عادت من جديد إلى اسطنبول بسبب بلاغ بوجود قنبلة".

وأضاف "ولكني الآن وصلت البرتغال".

ويستعد ناسيونال ماديرا بوجود الثنائي المصري صالح جمعة وعلي غزال لمواجهة بنفيكا يوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري البرتغالي.

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فيديو اليوم السابع

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