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"الأمم المتحدة": مقتل 519 شخصا فى اسبوعين من المعارك فى اليمن

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"الأمم المتحدة": مقتل 519 شخصا فى اسبوعين من المعارك فى اليمن "الأمم المتحدة": مقتل 519 شخصا فى اسبوعين من المعارك فى اليمن
أعلنت مسؤولة العمليات الانسانية فى الامم المتحدة فاليرى آموس الخميس ان حصيلة المعارك فى اليمن حيث تقود حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران بلغت فى اسبوعين 519 قتيلا ونحو 1700 جريح.

واعربت آموس عن "قلقها البالغ" على سلامة المدنيين العالقين فى المعارك الدائرة فى هذا البلد، داعية مختلف اطراف النزاع الى بذل قصارى جهدهم لحماية المواطنين العاديين.

وسيطر المتمردون الحوثيون اثر معارك عنيفة الخميس على القصر الرئاسى فى عدن، آخر رموز الدولة اليمنية، فى نكسة للسعودية المنهمكة منذ ثمانية ايام فى حملة جوية ضد الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران.

وقالت آموس انه "يتعين على الذين يشاركون فى معارك ان يحرصوا على عدم استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والنازحين فى البلاد والبنى التحتية المدنية، ولا سيما فى المناطق المأهولة، او عدم استخدامها لغايات عسكرية".

واضافت ان عشرات الآلاف فروا من منازلهم وان قسما من هؤلاء توجه الى جيبوتى والصومال فى رحلة محفوفة بالمخاطر.
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