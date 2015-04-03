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صورة السيدة المتهمة بقتل رضيعها خنقا بعد حملها سفاحا بـ"بورسعيد"

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صورة السيدة المتهمة بقتل رضيعها خنقا بعد حملها سفاحا بـ"بورسعيد" صورة السيدة المتهمة بقتل رضيعها خنقا بعد حملها سفاحا بـ"بورسعيد"
نشرت صفحة الجهاز الإعلامى لوزارة الداخلية، صورة السيدة التى قتلت رضيعها "خنقا" فور ولادته داخل دورة مياه بأحد مصانع الاستثمار ببورسعيد.

وكان رجال مباحث أمن الموانئ ببورسعيد، برئاسة العميد محمد القفاص، ألقوا القبض على عاملة بمنطقة الاستثمار، لقيامها بقتل طفلها المولود سفاحا خنقا داخل دورة مياه أحد مصانع الملابس الجاهزة ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت نقطة شرطة الاستثمار، التابعة لإدارة أمن الموانئ ببورسعيد، بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة، متوفى داخل دورة مياه أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة العامة للاستثمار.


>- عاملة تحمل سفاحا وتخنق طفلها وتتركه داخل دورة مياه فى بورسعيد

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