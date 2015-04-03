إسلام بحيرى لـ"90 دقيقة": "أستطيع مناظرة الأزهر كله بمجمع بحوثه"

قال الإعلامى إسلام البحيرى، إنه جاهز لمناظرة أى شخص بدليل قبوله مناظرة الدكتور أسامة الأزهرى أحد علماء الأزهر الشريف والحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، مضيفاً :"إسلام بحيرى اللى ناظر أيام الإخوان كل التيارات الإسلامية لا يهرب من المناظرات"، متابعًا بانفعال:"بتقولوا إسلام بحيرى مجاش وكرسيه فاضى، إسلام بحيرى يناظر الأزهر كله بمجمع البحوث".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه لم يوافق على المناظرة، قائلاً بانفعال:"المناظرات دى شغلتى، لكن مقولتش بكرة، إزاى وأنا بخوض معركة مع محامين وبمليون حاجة وقضية".

وعقبت الإعلامية إيمان الحصرى، قائلة للبحيرى:"أنا مش هقدر أسمع حضرتك وأنت منفعل بالشكل ده، لأن حضرتك بتنفعل عليا وعلى الجمهور".

واستطرد بحيرى :"إسلام بحيرى اللى بيناظر العالم كله مش هيقبل مناظرات أيا من كان"، مشيرا إلى أنه اتصل بفريق إعداد البرنامج وأخبره بأنه يسافر الأردن لتكريمه، واتصل برئيس تحرير البرنامج وأكد له أنه لم يعلم بموعد المناظرة.

وأردف:"بكامل الاحترام للدكتور أسامة الأزهرى، ومناظرتنا يوم 15 أبريل، هنعرف فيها مين بيهدم ومين بيبنى، ونعرف التراث الجليل اللى بيتكلم عنه".

كان قد تغيب الإعلامى إسلام البحيرى، عن مناظرة كان مقررا عقدها اليوم على الهواء، مع الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، رغم طلبه ذلك.

- بعد أن طلبها أمس.. إسلام بحيرى يتغيب عن مناظرة مع ممثل الأزهر بـ"90دقيقة" على قناة المحور