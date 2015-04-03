حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 3/4/2015

من الشخصيات الفكاهية والمبهجة التى تستطيع إخراج نفسها وإخراج المحيطين بها من كبواتهم، لكنها عفوية بشكل كبير مما قد يجعلها ترتكب الحماقات دون قصد، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح "ماغى فرح" خبيرة الأبراج: سيمرون ببعض المشاكل فى بداية اليوم لكن سيستقبلون خبرا قد يغير من مسار حياتهم غلى الأفضل. توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>مشاكل ستحيط بأعمالهم اليوم لكنهم سيتخطونها بالصبر والهدوء، لذلك يجب أن يلتزموا الصبر كلما يتعرضون للاستفزازات. توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>تأرجح كبير على مستوى حياتهم العاطفية ومشاكل لا حصر لهم ستؤثر على مسيرتهم بشكل عام وتجعلهم يفقدون جزءا كبيرا من طاقتهم، لكن سريعا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

شبكةعيونالإخبارية

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