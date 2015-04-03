أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 3/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 3/4/2015
من الشخصيات الفكاهية والمبهجة التى تستطيع إخراج نفسها وإخراج المحيطين بها من كبواتهم، لكنها عفوية بشكل كبير مما قد يجعلها ترتكب الحماقات دون قصد، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح "ماغى فرح" خبيرة الأبراج: سيمرون ببعض المشاكل فى بداية اليوم لكن سيستقبلون خبرا قد يغير من مسار حياتهم غلى الأفضل.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>مشاكل ستحيط بأعمالهم اليوم لكنهم سيتخطونها بالصبر والهدوء، لذلك يجب أن يلتزموا الصبر كلما يتعرضون للاستفزازات.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>تأرجح كبير على مستوى حياتهم العاطفية ومشاكل لا حصر لهم ستؤثر على مسيرتهم بشكل عام وتجعلهم يفقدون جزءا كبيرا من طاقتهم، لكن سريعا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى