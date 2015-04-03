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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 3/4/2015
الرومانسية والبعد عن الواقعية من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وتتوقع خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" أن يكون اليوم الجمعة صادما لهم وسيواجهون بعض المشاكل التى قد تفقدهم رومانسيتهم وتدعهم يفكرون فى الواقع.

توقع "عبير فؤاد" لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>المواجهة ستكون صعبة بالنسبة لهم، لذلك فسيتأثرون ببعض المشاكل التى ستشب بينهم وبين أقرب الأقربين وربما يدخلهم هذا فى حالة من الاكتئاب.

رؤية "عبير فؤاد" لأصحاب برج الحمل عام 2015


>2015 هو عام النصر بالنسبة لهم على كافة المستويات خاصة على مستوى الجانب العاطفى الذى سيساعدهم على تحقيق نجاحاتهم على المستوى العملى أو الدراسى، كما سيشكل اهتمام الآخرين بهم غلافا وهالة ضوئية تنير أيامهم طوال العام وتجعلهم فى تقدم دائم حتى إذا تعرضوا لبعض المشاكل الزائلة.

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مصر 365

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