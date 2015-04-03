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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 3/4/2015
أصحاب هذا البرج متقلبو المزاج وهوائيون، هذا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظهم يوم الجمعة لأصحاب، فتقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" يجب أن يحتفظ أبناء هذا البرج بثباتهم الانفعالى حتى يستطيعون تخطيه لأنهم سيواجهون استفزازات كبيرة قد تخرجهم عن هدوئهم، لذلك يجب أن يلتزموا الصمت حتى يمر اليوم.

على مستوى العمل والمال


>سيواجهون استفزازات كبيرة إذا لم يتحكموا بأنفسهم بها سيتعرضون غلى مشاكل على مستوى العمل أو الدراسة لا يستطيعون وقفها، لذلك يجب أن يبتعدوا عن العصبية ويتعاملوا مع الأمور بحكمة.

على مستوى العلاقات العامة


>سيواجهون أزمات ومشاكل على مستوى العلاقات العاطفية وسيكونون هم السبب فيها نتيجة لتقلبهم وعدم استقرارهم، لذلك يجب الحفاظ على هذه العلاقات حتى لا يظلون وحيدون فى عزلة عن العالم من حولهم.

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مصر 365

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