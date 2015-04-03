حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 3/4/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

سرعة الغضب الناتج عن الحساسية المفرطة من أكثر الصفات التى قد تنفر البعض من التعامل مع هذا البرج، لذلك يجب التقليل منها، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" خبيرة الأبراج: سيكون اليوم بداية مبشرة لكم على كافة المستويات العملية والعاطفية.>تقول "ماغى" سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على كافة المستويات خاصة العملية، ولا يحتاجون سوى تنظيم أهدافهم وتحديد رغباتهم.>الحب لأول مرة سيكون عاملا ودافعا هاما فى حياتهم وسيجعلهم فى قمة مجدهم العاطفى والعملى، لذلك لا تترددون غن قابلكم الحب هذا اليوم.