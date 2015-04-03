حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 3/4/2015

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

الغموض وعدم الوضوح من أهم السمات الخاصة بأبناء هذا البرج، أما فعن حظ البرج لهذا اليوم الجمعة كما توضحها خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيتمتعون بقدر عال من الحظ على كافة المستويات، وستدخل الفرحة على قلوبهم بعد فترة طويلة من الحزن.>سيتعرضون لبعض المشاكل والكبوات فى أعمالهم لكن فى نهاية اليوم ستنحل بعض المشكلات لكنهم سيكونون محتاجين للصبر للقضاء عليها تماما فى الأيام القادمة.>سلسلة ركود سيمر بها أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، فلا جديد بالنسبة لعلاقاتهم خلال ذلك اليوم.