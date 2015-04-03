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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 3/4/2015
الغموض وعدم الوضوح من أهم السمات الخاصة بأبناء هذا البرج، أما فعن حظ البرج لهذا اليوم الجمعة كما توضحها خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيتمتعون بقدر عال من الحظ على كافة المستويات، وستدخل الفرحة على قلوبهم بعد فترة طويلة من الحزن.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيتعرضون لبعض المشاكل والكبوات فى أعمالهم لكن فى نهاية اليوم ستنحل بعض المشكلات لكنهم سيكونون محتاجين للصبر للقضاء عليها تماما فى الأيام القادمة.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>سلسلة ركود سيمر بها أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، فلا جديد بالنسبة لعلاقاتهم خلال ذلك اليوم.

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مصر 365

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