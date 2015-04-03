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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 3/4/2015
الطموح والقدرة على تحقيق الأهداف من أهم ما يميز أبناء هذا البرج، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الجمعة طبقا لكلام خبيرة الأبراج " عبير فؤاد" سيشهد هذا اليوم بداية لفترة من التوتر لكن سيجتاحها برج الثور وسيحارب العوائق بالطموح وقدرة التحمل على تخطى المشكلات.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية


>اليوم سيشهد الكثير من التوترات والمشاحنات بينهم وبين زملاء العمل، لكن فى نهايتهم ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعى.

توقعات "فؤاد" لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية


>حالة من الركود سيشعر بها أبناء القسم، فلم تتغير حالتهم العاطفية كثيرا وسيظلون فترة كبيرة بعيدا عن التجديد مما قد يشعرهم بالملل والشعور بالسام الذى سينتهى بمجرد انتهاء الشهر، لذلك لا داعى من اليأس فستتحرك مشاعرنا سريعا وتعود المياه الراكدة إلى مجراها.

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مصر 365

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