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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 3/4/2015
شخصيات تميل إلى التضحية والتفانى من أجل الآخرين، لكن من الممكن أن توقعهم هذه الصفات فى مشاكل مع غيرهم لأنهم طول الوقت فى انتظار مقابل للتضحية، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، ستشهد هذه الفترات تراجع بسيط على مستوى الحياة العملية نتيجة لتأثر الحالة النفسية ببعض المشاكل العاطفية.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>سيمرون ببعض المشاكل على مستوى حياتهم العملية وسيكون السبب فيها تراجع علاقاتهم الشخصية التى قد تؤثر سلبا على دراستهم أو عملهم.

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>سيؤثر الجانب العاطفى سلبا على حياتهم، لأنهم سيمرون ببعض المشاكل التى إذا لم يتحكموا بأنفسهم فيها ستطيح بهم على المستوى النفسى.
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مصر 365

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