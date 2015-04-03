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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 3/4/2015
خفة الظل والاجتماعية أهم مميزات البرج أما الأنانية وحب الذات هى الصفات الأسوأ بالنسبة لهم تقول "عبير فؤاد" خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى صدمة كبيرة فى بداية اليوم قد تخل ميزانه لكن سريعا ما يتمالك أموره ويسيطر على نفسه وسيساعده على ذلك حب الناس المحيطين بأبنائه.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيواجهون بعض المشاكل فى العمل الناتجة عن الغيرة من زملائهم، لكن لأن أبناء هذا البرج مبدعون سيتخطونها وسيأخذون منها دافعا نحو الأمام.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>سيواجه البرج مشاكل فى حياتهم العاطفية ستجعلهم أكثر ترددا فى الاختيار بين حياتهم العملية والعاطفية وسيكون اختيارهم مائلا على كافة الحياة العملية نظرا للنجاحات الملحوظة التى سيحققونها والتى ستبعدهم عن التفكير فى مستقبلهم الأسرى.

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مصر 365

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